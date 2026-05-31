On se serait bien passé d’une telle polé­mique, surtout après la magni­fique pres­ta­tion de Joao Fonseca face à Casper Ruud en huitièmes de finale de Roland‐Garros.

Mais impos­sible de ne pas revenir dessus tant cette déci­sion fausse l’issue de la rencontre, voire même du tournoi.

Alors que le Hawk‐Eye, seule­ment utilisé par les chaînes de télé­vi­sion, a révélé que Casper Ruud aurait dû remporter le deuxième set suite à une balle faute de quelques milli­mètres de son adver­saire, balle jugée bonne par l’ar­bitre de chaise, le débat est lancé sur le manque d’uni­for­mi­sa­tion de l’arbitrage.

Un débat résumé par Fabrice Santoro, consul­tant pour Prime Video : « Sur le fond, j’aime l’idée de la Fédération d’es­sayer de préserver l’ar­bi­trage et de garder l’hu­main, en revanche, ce que je n’aime pas du tout c’est le fait d’avoir deux systèmes d’ar­bi­trage dans un même sport. Et quand les joueurs vont s’as­seoir à la fin de ce deuxième set, je me dis : ‘Ça fait deux sets à zéro pour Fonseca mais si ce match avait eu lieu à l’US Open, ça ferait un set partout’. Et là, cela me pose un vrai problème. »