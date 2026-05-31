On se serait bien passé d’une telle polémique, surtout après la magnifique prestation de Joao Fonseca face à Casper Ruud en huitièmes de finale de Roland‐Garros.
Mais impossible de ne pas revenir dessus tant cette décision fausse l’issue de la rencontre, voire même du tournoi.
Alors que le Hawk‐Eye, seulement utilisé par les chaînes de télévision, a révélé que Casper Ruud aurait dû remporter le deuxième set suite à une balle faute de quelques millimètres de son adversaire, balle jugée bonne par l’arbitre de chaise, le débat est lancé sur le manque d’uniformisation de l’arbitrage.
Un débat résumé par Fabrice Santoro, consultant pour Prime Video : « Sur le fond, j’aime l’idée de la Fédération d’essayer de préserver l’arbitrage et de garder l’humain, en revanche, ce que je n’aime pas du tout c’est le fait d’avoir deux systèmes d’arbitrage dans un même sport. Et quand les joueurs vont s’asseoir à la fin de ce deuxième set, je me dis : ‘Ça fait deux sets à zéro pour Fonseca mais si ce match avait eu lieu à l’US Open, ça ferait un set partout’. Et là, cela me pose un vrai problème. »
Publié le lundi 1 juin 2026 à 01:23