Unique joueur fran­çais qualifié en huitièmes de finale de Roland‐Garros dans le tableau masculin, Corentin Moutet ne fait pas toujours l’una­ni­mité en raison d’un carac­tère bien trempé et d’un style de jeu atypique.

Ancienne 29e joueuse mondiale et désor­mais consul­tante pour RMC Sports, Sarah Pitkowski, dans l’émis­sion Les Grandes Gueules du Sport, n’a pas été tendre avec celui qui a validé sa place pour les Jeux olym­piques ce vendredi soir.

🎙️ » Il n’aura pas la carrière de Gaël Monfils, il ne sera pas 4ème mondial. »@SarahPitko estime que le style de jeu et le carac­tère de Corentin Moutet ne lui permet­tront pas de se hisser dans le top 5 mondial. pic.twitter.com/bVcBL8uBkm — Les Grandes Gueules du Sport – RMC (@GGsportRMC) June 1, 2024

« Je pense qu’il aura du mal à performer sur la durée. Il a pour l’ins­tant d’ex­cel­lents résul­tats et j’es­père que cela lui permettre d’aller cher­cher un ou deux titres ATP mais, pardon, on ne compare pas Corentin Moutet à Gaël Monfils, pour l’ins­tant il en est très, très, très loin. Il a 25 ans et il n’aura pas la carrière de Gaël Monfils, ni celle de Richard Gasquet, Jo‐Wilfried Tsonga et Gilles Simon. Il ne sera pas 4e mondial, je te le signe tout de suite. S’il arrive à monter dans les 40, 30 mais bravo, c’est top, mais il n’a pas les qualités physiques. Et avec ce caractère‐là, mais tu ne peux pas faire ce qu’il fait des les Masters 1000, à Indian Wells, à Miami, à Rome, en quarts de finale sur un grand court. Ce jeu de, ‘Je te desta­bi­lise, je joue un jeu d’échec’, il y a un moment où cela te dessert aussi. Plus tu montes, plus ton adver­saire il ne se décon­centre pas face à ces petites salades. »