Dans un entre­tien accordé à Gazetta Dello Sport, Francesca Schiavone, vain­queure de Roland‐Garros en 2010, a anti­cipé le scénario d’une probable finale entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner sur la terre battue parisienne.

Son pronostic : même si l’Espagnol possède l’avan­tage psycho­lo­gique grâce à sa victoire en finale à Rome, le numéro 2 mondial ferait bien de se méfier de l’Italien, conscient que l’écart entre les deux joueurs est minime.

Schiavone 🎙️



« Alcaraz farà sempre soffrire Sinner perché non gli dà ritmo. Ma al tempo stesso, pur a un livello altis­simo, diventa più batti­bile.



« Alcaraz fera toujours souf­frir Sinner, car il ne lui donne pas de rythme. Mais en même temps, même à très haut niveau, il devient plus facile à battre. C’est pour cela que Jannik doit d’abord penser à retrouver tous ses auto­ma­tismes après trois mois d’arrêt et à ce moment‐là, il aura les armes pour le défier à armes égales : pour­cen­tage de premiers services, accé­lé­ra­tions en fond de court, retour de service. Que lui a appris la finale de Rome ? Alcaraz est très fort, mais les diffé­rences sont minimes même sur terre battue et Jannik peut déjà les combler à Paris »