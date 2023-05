Dans le dur depuis de nombreux mois et retombé à la 95e place mondiale, Diego Schwartzman a fait une décla­ra­tion impor­tante lors de sa confé­rence de presse après avoir renversé le solide Bernabe Zapata Miralles (1−6, 6–7, 6–2, 6–0, 6–4, en 3h40 de jeu) au 1er tour de Roland‐Garros ce lundi.

« En ce moment, je suis épuisé menta­le­ment tous les jours et cela se voit sur le court. J’ai terminé dans le top 20 pendant de nombreuses années et ce n’est pas facile d’as­sumer cette situa­tion aujourd’hui. Je ne veux pas que cela soit inter­prété comme un manque d’hu­mi­lité, mais je suis clair que si je ne peux pas être à la posi­tion au clas­se­ment où je pense être à ma place, je vais devoir beau­coup réflé­chir à ce que je fais. Si le tennis ne me rend pas tout ce que je lui donne chaque jour, il me sera diffi­cile de continuer. »

L’Argentin, demi‐finaliste de l’édi­tion 2020, affron­tera au 2e tour le Portugais Nuno Borges (80e), tombeur de John Isner en cinq sets également.