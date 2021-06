Diego a été discret lors de cette saison sur terre battue mais le voila quand même en quart de finale. Et main­te­nant, il va devoir s’at­ta­quer à l’Everest : Rafael Nadal. Diego a un avan­tage, il a déjà battu l’Espagnol sur terre et ils ne sont pas nombreux à avoir réaliser cet exploit. Malgré tout, il s’at­tend à un duel diffi­cile : « Jouer contre Rafa dans ce type de tournoi, c’est toujours une belle étape, une bonne manière de savoir si on joue vrai­ment bien ou non. C’est toujours un bon défi et je veux être

présent une fois de plus. Je l’ai déjà battu une fois donc ce n’est pas la même chose. Je sais que l’on a joué 2 fois ici. Cela a été des bons matches. Maintenant, on va voir ce qu’il va se passer. Je dois profiter de ma victoire d’aujourd’hui, de ma journée libre

demain, et on va voir ce qu’il se passe mercredi »