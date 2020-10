Magnifique vainqueur de Dominic Thiem après une partie rocambolesque en cinq sets et 5h10 de jeu, Diego Schwartzman était sur un petit nuage lors de la conférence de presse d’après match. Qualifié pour la première fois en demi-finale d’un tournoi du Grand Chelem, « le lutin argentin » sait qu’il va avoir deux jours de récupération avant sa demi-finale de vendredi. Une aubaine.

« J’ai eu de la chance de jouer un match en cinq sets. Je vais avoir deux jours de repos. Donc j’ai de la chance. Je vais avoir le temps de me remettre de mes émotions. Je me sens bien après ce match. Avant la rencontre d’aujourd’hui, j’ai réussi à remporter tous mes matches en trois sets. Voilà pourquoi il est extrêmement important quand on le peut de gagner en trois sets car, parfois, on doit gagner en quatre ou cinq manches et il faut avoir rechargé ses batteries auparavant. Je me sentais très bien aujourd’hui (ndlr : mardi). Je pense que dans deux jours, je serai de nouveau en excellente forme pour la demi-finale », a expliqué le natif de Buenos Aires qui rejoint donc sa compatriote argentine Nadia Podoroska dans le dernier carré des Internationaux de France.