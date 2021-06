Diego Schwartzman est blasé et il a de quoi. Battu pour la troi­sième fois en quatre ans par Rafael Nadal à Roland Garros, l’Argentin ne veut plus entendre parler de l’Espagnol et espère qu’il ne sera plus dans sa partie de tableau à l’avenir, quitte à être avec Novak Djokovic.

« Si je serais content le jour où Nadal prendra sa retraite ? Non, ce sera un jour triste pour tout le monde, mais bien sûr, je ne veux pas être du même côté du tableau que lui la prochaine fois. Je pense que je joue très bien sur terre battue. J’ai bien joué ici à Paris, mais je perds toujours contre Rafa depuis quelques années, l’année dernière en demi‐finales et deux fois en quarts de finale (2018 et 2021). Je veux bien jouer contre Nole (Djokovic) la prochaine fois, mais pas Rafa. C’est diffi­cile. Je joue des grands matchs, c’est toujours serré depuis quelques temps. Mais à la fin, il gagne. La prochaine fois, on verra. »