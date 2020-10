Finaliste à Rome, en deuxième semaine à Roland-Garros, Diego Schwartzman joue peut-être le meilleur tennis de sa vie. « Oui, je pense, effectivement que c’est le moment de ma carrière où je suis le plus confiant. Vous savez, on ne sait jamais où va être le plafond, où l’on va se situer, si on va être en quarts de finale, dans un grand tournoi. Arriver à ce type de résultat, c’est une bonne chose qui me donne énormément de confiance en moi et qui me montre que je peux m’améliorer. C’est important quand je vais sur le court », s’est réjoui l’Argentin en conférence de presse.

Il affrontera son ami Dominic Thiem en quart de finale mardi. Un gros combat en perspective.