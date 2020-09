Diego Schwartzman s’est défait tranquillement en trois de son 1er tour face au Serbe Kecmanovic. L’Argentin n’a pas du tout été troublé par les conditions, il a même apprécié.

« Cela a été mon premier match de l’année avec la lumière. C’est vraiment un sentiment différent ici à Roland-Garros d’avoir l’éclairage avec aussi le changement de balles, les conditions différentes, et aussi du fait du mois de septembre et du temps qu’il fait. Les conditions sont différentes pour tout le monde. Ceci étant, il nous faut nous adapter et tenter de faire de notre mieux. Pour moi, le fait de jouer la nuit, un peu comme à Rome sous la pluie, avec l’éclairage c’est un peu comme la semaine dernière. Je me suis senti très bien sur le court. Pour moi, les conditions étaient bonnes aujourd’hui », s’est réjoui Diego en conférence de presse.