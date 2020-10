Ceux qui aiment le tennis n’ont pas forcément un souvenir vivace de Petr Korda, vainqueur de l’Open d’Australie 98 en et qui a par la suite avait vu a carrière entachée par une histoire de dopage. Pourtant Petr Korda avait une approche du jeu très intéressante avec une patte gauche s’appuyant sur une très belle main. C’est lui notamment qui met fin à l’épopée en 92 d’Henri Leconte, alias le vengeur masqué à Roland-Garros en le sortant en demi-finale. Tout cela pour dire que son fils a un vrai sac à dos à porter, enfin presque, puisque lui voit cela comme une chance et une source de motivation supplémentaire : « Mon père est un soutien incroyable. Mon objectif dans la vie est de gagner deux Grands Chelems pour en avoir un de plus que lui ! C’est ça mon objectif dans la vie. Mes deux parents sont formidables, ils me soutiennent. Ils sont très fiers. Je suis vraiment très reconnaissant envers eux »