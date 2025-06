Dans les colonnes de l’Equipe ce matin, le prépa­ra­teur physique de la Française a livré quelques secrets concer­nant la person­na­lité de la trico­lore. Cela colle forcé­ment avec son atti­tude sur le court.

« En trois ans et demi, elle n’est pas arrivée une seule fois en retard. À l’heure pile, son maté­riel est prêt, et elle est prête. Et elle ne rate jamais un entraî­ne­ment. Elle est toujours connectée à ce qu’elle fait, dans le moment présent. Elle donne 100 %, tout le temps. Le plus impor­tant, c’est le rapport poids‐puissance, essen­tiel dans un sport avec beau­coup de chan­ge­ments de direc­tion, de l’en­du­rance et de l’ex­plo­si­vité en même temps. Tant que son gabarit ne nuit pas à sa perfor­mance, ça me va. Aujourd’hui, elle a une puis­sance qui lui permet de bouger correc­te­ment, et de main­tenir cette qualité dans le temps. Tant qu’on est dans ce ratio et que son ressenti est bon, tout va bien. »