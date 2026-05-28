Luc a très vite atteint le fameux top100 et cela a fina­le­ment nuit à sa carrière comme l’ex­plique sur l’Equipe son coach Sebastien Villette qui est très expérimenté

« Finalement il y est arrivé sans avoir besoin de réflé­chir à comment il y arri­vait. Il était porté par une vague qui faisait qu’à un moment donné, quand il faut prendre les choses en main, se rendre compte de comment ça fonc­tionne, de ce qu’il faut mettre en place, de se rendre compte qu’en fait, c’est beau­coup plus concur­ren­tiel qu’on ne le pense, c’est beau­coup plus dur. Il est encore très jeune (il vient d’avoir 22 ans) même si on a l’im­pres­sion qu’il est là depuis un moment. Il a quasi­ment eu une première carrière, mais une carrière est faite de hauts, de bas et lui a déjà vécu plein de trucs très tôt. Donc, par rapport à ça, il sait ce qu’il vaut, et il a compris ce qu’il fallait mettre en place pour pouvoir le faire, mais sur le long terme. »



Ce jeudi, Luc affronte Nakahima pour une place au 3ème tour.







