Luc a très vite atteint le fameux top100 et cela a finalement nuit à sa carrière comme l’explique sur l’Equipe son coach Sebastien Villette qui est très expérimenté
« Finalement il y est arrivé sans avoir besoin de réfléchir à comment il y arrivait. Il était porté par une vague qui faisait qu’à un moment donné, quand il faut prendre les choses en main, se rendre compte de comment ça fonctionne, de ce qu’il faut mettre en place, de se rendre compte qu’en fait, c’est beaucoup plus concurrentiel qu’on ne le pense, c’est beaucoup plus dur. Il est encore très jeune (il vient d’avoir 22 ans) même si on a l’impression qu’il est là depuis un moment. Il a quasiment eu une première carrière, mais une carrière est faite de hauts, de bas et lui a déjà vécu plein de trucs très tôt. Donc, par rapport à ça, il sait ce qu’il vaut, et il a compris ce qu’il fallait mettre en place pour pouvoir le faire, mais sur le long terme. »
Ce jeudi, Luc affronte Nakahima pour une place au 3ème tour.
Publié le jeudi 28 mai 2026 à 10:10