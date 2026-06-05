Alors qu’elle a annoncé son grand retour sur les courts et qu’elle a été invitée dans la foulée sur le tournoi du Queen’s (du 8 au 14 juin) où elle sera asso­ciée à Victoria Mboko en double, Serena Williams enchaî­nera la semaine suivante.

En effet, la légende améri­caine de 44 ans a reçu une invi­ta­tion pour le WTA 500 de Berlin (du 15 au 21 juin). Un énorme coup pour le tournoi allemand.

The tennis icon returns ! 💥 We can’t wait to welcome the legend herself @serenawilliams on our grass court ! pic.twitter.com/mfRrkSm34W — Berlin Tennis Open (@berlin_tennis) June 5, 2026

Si aucune indi­ca­tion n’a pour l’ins­tant été donnée sur la nature de sa présence, en simple ou en double, on peut d’ores et déjà imaginer que la femme aux 23 Grands Chelems a Wimbledon en ligne de mire.