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Serena Williams invitée sur un nouveau tournoi, en atten­dant Wimbledon ?

Par
Thomas S
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Alors qu’elle a annoncé son grand retour sur les courts et qu’elle a été invitée dans la foulée sur le tournoi du Queen’s (du 8 au 14 juin) où elle sera asso­ciée à Victoria Mboko en double, Serena Williams enchaî­nera la semaine suivante.

En effet, la légende améri­caine de 44 ans a reçu une invi­ta­tion pour le WTA 500 de Berlin (du 15 au 21 juin). Un énorme coup pour le tournoi allemand. 

Si aucune indi­ca­tion n’a pour l’ins­tant été donnée sur la nature de sa présence, en simple ou en double, on peut d’ores et déjà imaginer que la femme aux 23 Grands Chelems a Wimbledon en ligne de mire. 

Publié le vendredi 5 juin 2026 à 16:02

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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