Alors qu’elle a annoncé son grand retour sur les courts et qu’elle a été invitée dans la foulée sur le tournoi du Queen’s (du 8 au 14 juin) où elle sera associée à Victoria Mboko en double, Serena Williams enchaînera la semaine suivante.
En effet, la légende américaine de 44 ans a reçu une invitation pour le WTA 500 de Berlin (du 15 au 21 juin). Un énorme coup pour le tournoi allemand.
The tennis icon returns ! 💥 We can’t wait to welcome the legend herself @serenawilliams on our grass court ! pic.twitter.com/mfRrkSm34W— Berlin Tennis Open (@berlin_tennis) June 5, 2026
Si aucune indication n’a pour l’instant été donnée sur la nature de sa présence, en simple ou en double, on peut d’ores et déjà imaginer que la femme aux 23 Grands Chelems a Wimbledon en ligne de mire.
Publié le vendredi 5 juin 2026 à 16:02