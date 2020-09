Serena Williams a été contrainte de déclarer forfait pour le 2ème tour en raison d’une blessure au tendon d’Achille. Mais l’Américaine a préféré positiver…

« J’ai même du mal à marcher. Je dois observer deux semaines de repos complet et je ne serai pas prête à jouer avant 4 ou 6 semaines. J’ai l’impression que mon corps est prêt à surmonter cela. Une blessure au genou aurait été dévastatrice. C’est une douleur aiguë, mais j’ai l’air d’être capable de récupérer », a expliqué Serena en conférence de presse.

L’ancienne numéro 1 mondiale ne veut pas lâcher pour enfin remporter ce 24ème Grand Chelem tant attendu. « J‘aime toujours jouer au tennis et je sais que je peux encore très bien le faire. Je suis très proche de réaliser des choses historiques et je sens que je dois persévérer pour essayer de les atteindre. C’est ce qui me permet de rester compétitive. »