Il ne reste plus que trois victoires à Serena pour décrocher le graal. Hier, elle a été très courageuse face à une Sakkari solide et régulière. En quart de finale, Serena affrontera Pironkova. L’Américaine sera la favorite, elle mène 4 à 0 face à la Bulgare.

En conférence de presse, Serena a logiquement du donner son avis sur les annonces faites par l’organisation du tournoi de Roland-Garros. On sent que l’Américaine est impatiente mais qu’elle veut aussi qu’on lui apporte des précisions car elle est très prudente au sujet du Covid-19 : « S’il y a des fans, alors nous devrions pouvoir loger où l’on veut. Il n’y a pas la possibilité d’avoir un logement privé mais il y aura des fans, je dois vous avouer que j’étais un peu au courant. Me concernant comme j’ai fait des séjours à l’hôpital par le passé, je suis très concerné par le sujet et j’essaie donc de rester à l’écart des lieux publics. Par exemple concernant la distance de la sécurité, je prend toujours une distance supérieure à ce qu’il est obligatoire. Ce serait utile je pense de discuter avec les organisateurs pour savoir comment sera géré le public. J’espère qu’ils ont pensé à tout »