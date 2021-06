Dominé presque de bout en bout par Stefanos Tsitsipas en quarts de finale de Roland‐Garros, Daniil Medvedev a tout tenté pour revenir dans le match en réali­sant par exemple plus de montées au filet et quelques amor­ties très bien senties.

En revanche, il s’est montré beau­coup moins inspiré lors­qu’il a fallu sauver la première et unique balle de match. Un véri­table désastre mais qui résume assez bien son tempé­ra­ment fougueux et impré­vi­sible. On vous laisse juger…