Après sa défaite en cinq sets et cinq heures de jeu face à Carballes Baena, Denis Shpovalov était à bout de nerfs. Il a fustigé tout et n’importe quoi en conférence de presse. Les balles, l’organisation, la bulle…Tout y est passé !

« Il est impossible de mettre des coups gagnants avec ces balles. Je me suis dit qu’il fallait monter au filet, parce que je ne voulais pas jouer un match qui durait 10 heures. Honnêtement, c’est pourquoi je suis monté au filet, rien ne servait de rester en fond de court », a d’abord lâché le Canadien. Pour rappel, il a fini le match avec plus de 100 fautes directes.

« L’organisation est affreuse ! Après un match de 5 heures, je dois jouer les doubles maintenant. Le planning n’est vraiment pas bon ! C’est troublant. On est dans un Grand Chelem, je ne veux pas paraître pourri gâté, mais on s’attend à ce que le tournoi t’aide à jouer. Comment je suis censé aller jouer les doubles, après un match de 5 heures ? ! C’est un premier tour, ils auraient pu mieux planifier les choses, ce n’est pas acceptable. Et la bulle également. Il n’y a pas de bulle ! On peut quitter l’hôtel, on peut aller en ville, il n’y a pas de problème, il n’y a personne pour vous arrêter. C’était bien mieux géré à New-York », a-t-il continué.

Heureusement pour lui, Denis Shapovalov peut quitter Paris car il a aussi perdu en double, en deux sets.