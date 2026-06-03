Alors qu’elle était menée 3–6, 1–4 puis 3–5 par Aryna Sabalenka en quarts de finale, Diana Shnaider a ensuite remporté dix jeux de suite pour tota­le­ment renverser la numéro 1 mondiale (3–6, 7–5, 6–0).

Un scénario une nouvelle fois impro­bable dans ce Roland‐Garros déci­dé­ment plein de surprises, qui a elle‐même surpris la Russe de 22 ans, 23e mondiale, encore novice à ce stade de la compé­ti­tion en Grand Chelem.

« Honnêtement, je suis sans voix. Je suis super heureuse. Évidemment, les condi­tions étaient un peu diffi­ciles aujourd’hui à cause du vent. C’était la première fois que je jouais contre Aryna. J’étais super nerveuse. C’était aussi ma première fois en quarts de finale. Au premier set, j’essayais surtout de m’adapter à son jeu. Puis aux condi­tions et au vent. J’essayais de trouver comment jouer. Je me concen­trais point par point, sans penser au score. Je me disais : ‘Ça va, les condi­tions sont diffi­ciles. C’est la n°1 mondiale. Je vais juste faire de mon mieux jusqu’à la fin et voir comment ça se passe.’ Je me suis battue pour chaque point. J’ai essayé de courir après chaque balle et de la renvoyer dans le court. »

Diana Shnaider on beating Aryna Sabalenka to reach Roland Garros SF



“Can you describe the feeling you’re having right now ?



Diana : “Honestly I’m spee­chless. I’m super happy. Obviously today a little tough condi­tions with the wind. First time playing Aryna. Super nervous. Playing… pic.twitter.com/9epzJZgJlp — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 3, 2026

Diana Shnaider rejoint la surprise du tournoi, la Polonaise Maja Chwalinska (114e mondiale), en demi‐finales.