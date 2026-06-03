Alors qu’elle était menée 3–6, 1–4 puis 3–5 par Aryna Sabalenka en quarts de finale, Diana Shnaider a ensuite remporté dix jeux de suite pour totalement renverser la numéro 1 mondiale (3–6, 7–5, 6–0).
Un scénario une nouvelle fois improbable dans ce Roland‐Garros décidément plein de surprises, qui a elle‐même surpris la Russe de 22 ans, 23e mondiale, encore novice à ce stade de la compétition en Grand Chelem.
« Honnêtement, je suis sans voix. Je suis super heureuse. Évidemment, les conditions étaient un peu difficiles aujourd’hui à cause du vent. C’était la première fois que je jouais contre Aryna. J’étais super nerveuse. C’était aussi ma première fois en quarts de finale. Au premier set, j’essayais surtout de m’adapter à son jeu. Puis aux conditions et au vent. J’essayais de trouver comment jouer. Je me concentrais point par point, sans penser au score. Je me disais : ‘Ça va, les conditions sont difficiles. C’est la n°1 mondiale. Je vais juste faire de mon mieux jusqu’à la fin et voir comment ça se passe.’ Je me suis battue pour chaque point. J’ai essayé de courir après chaque balle et de la renvoyer dans le court. »
Diana Shnaider on beating Aryna Sabalenka to reach Roland Garros SF— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 3, 2026
“Can you describe the feeling you’re having right now ?
Diana : “Honestly I’m speechless. I’m super happy. Obviously today a little tough conditions with the wind. First time playing Aryna. Super nervous. Playing… pic.twitter.com/9epzJZgJlp
Diana Shnaider rejoint la surprise du tournoi, la Polonaise Maja Chwalinska (114e mondiale), en demi‐finales.
Publié le mercredi 3 juin 2026 à 16:31