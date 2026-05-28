Aussi éton­nant que cela puisse paraître, Jannik Sinner a été programmé en première rota­tion sur le court Philippe‐Chatrier ce jeudi, à midi, pour son deuxième tour face à l’Argentin Juan Manuel Cerundolo (56e mondial).

Et alors que l’Italien a déjà éprouvé des diffi­cultés sous de fortes chaleurs par le passé, cette program­ma­tion tend plutôt à démon­trer qu’il n’existe aucune volonté parti­cu­lière de protéger le numéro 1 mondial, selon le jour­na­liste espa­gnol José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break.

En este podcast dicen que en los últimos 25 años el número 1 del mundo nunca ha sido puesto en primer turno de la Chatrier y que de los últimos 55 primeros turnos, solo 2 fueron mascu­linos.



Se refiere al hecho que Sinner hoy abra en la a Chatrier a las 12.



🗣️ “Esto levanta… https://t.co/H2R98KQGBG — José Morón (@jmgmoron) May 28, 2026

« Dans ce podcast, on explique qu’au cours des 25 dernières années, le numéro 1 mondial n’a jamais été programmé en premier sur le court Chatrier et que, sur les 55 derniers premiers matchs, seuls 2 concer­naient des hommes. Cela fait réfé­rence au fait que Sinner ouvre aujourd’hui le programme sur le court Chatrier à midi. Ils disent : ‘Cela soulève des soup­çons. Cela ne peut venir que d’une demande de sa part ou d’un geste du tournoi pour le protéger de l’une des jour­nées les plus chaudes, main­te­nant qu’Alcaraz n’est plus là.’ Franchement, je dirais que s’ils voulaient le protéger, ils l’auraient plutôt programmé en soirée. Cet argu­ment n’a pas beau­coup de sens. C’est vrai que le premier match est préfé­rable au deuxième, mais si c’était comme on le dit ici, pour le protéger, alors ils ne l’au­raient pas programmé en journée, avec un match pouvant durer trois heures et se dérou­lant à l’heure la plus chaude. »