Aussi étonnant que cela puisse paraître, Jannik Sinner a été programmé en première rotation sur le court Philippe‐Chatrier ce jeudi, à midi, pour son deuxième tour face à l’Argentin Juan Manuel Cerundolo (56e mondial).
Et alors que l’Italien a déjà éprouvé des difficultés sous de fortes chaleurs par le passé, cette programmation tend plutôt à démontrer qu’il n’existe aucune volonté particulière de protéger le numéro 1 mondial, selon le journaliste espagnol José Moron, rédacteur en chef de Punto de Break.
En este podcast dicen que en los últimos 25 años el número 1 del mundo nunca ha sido puesto en primer turno de la Chatrier y que de los últimos 55 primeros turnos, solo 2 fueron masculinos.— José Morón (@jmgmoron) May 28, 2026
Se refiere al hecho que Sinner hoy abra en la a Chatrier a las 12.
🗣️ “Esto levanta… https://t.co/H2R98KQGBG
« Dans ce podcast, on explique qu’au cours des 25 dernières années, le numéro 1 mondial n’a jamais été programmé en premier sur le court Chatrier et que, sur les 55 derniers premiers matchs, seuls 2 concernaient des hommes. Cela fait référence au fait que Sinner ouvre aujourd’hui le programme sur le court Chatrier à midi. Ils disent : ‘Cela soulève des soupçons. Cela ne peut venir que d’une demande de sa part ou d’un geste du tournoi pour le protéger de l’une des journées les plus chaudes, maintenant qu’Alcaraz n’est plus là.’ Franchement, je dirais que s’ils voulaient le protéger, ils l’auraient plutôt programmé en soirée. Cet argument n’a pas beaucoup de sens. C’est vrai que le premier match est préférable au deuxième, mais si c’était comme on le dit ici, pour le protéger, alors ils ne l’auraient pas programmé en journée, avec un match pouvant durer trois heures et se déroulant à l’heure la plus chaude. »
Publié le jeudi 28 mai 2026 à 12:05