Ancien Directeur Technique National et capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis, Jean‐Paul Loth était l’invité de Pascal Praud sur Europe 1 où il revenu sur le déroulement de la première semaine de Roland‐Garros avec notamment l’élimination de Novak Djokovic face à Joao Fonseca au troisième tour.
Et si celui qui est devenu célèbre pour ses commentaires enjoués n’a rien contre le Serbe, il aimerait que ses fans cessent de lui trouver des excuses à chaque fois qu’il perd.
🎾 Djokovic : « S’il n’a pas les qualités pour subir les effets de la chaleur, qu’il reste chez lui » analyse Jean‐Paul Loth, ancien capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis— Europe 1 (@Europe1) June 2, 2026
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« Djokovic a près de 40 ans, il est un petit peu moins résistant à la chaleur ou au soleil qu’un jeune de 20 ans, et il cède un peu. J’ai entendu dire : ‘Oh le pauvre, il commence à être vieux, il a quand même subi les effets de la chaleur’. Mais s’il n’a pas les qualités pour subir les effets de la chaleur, qu’il reste chez lui. Il a perdu contre Fonseca, qui a été excellent. On lui trouve des excuses permanentes, mais ce type est formidable. Il peut encore éventuellement encore gagner un Grand Chelem, comme Wimbledon, car ça va aller plus vite. »
Publié le mardi 2 juin 2026 à 18:58