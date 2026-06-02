Ancien Directeur Technique National et capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis, Jean‐Paul Loth était l’in­vité de Pascal Praud sur Europe 1 où il revenu sur le dérou­le­ment de la première semaine de Roland‐Garros avec notam­ment l’éli­mi­na­tion de Novak Djokovic face à Joao Fonseca au troi­sième tour.

Et si celui qui est devenu célèbre pour ses commen­taires enjoués n’a rien contre le Serbe, il aime­rait que ses fans cessent de lui trouver des excuses à chaque fois qu’il perd.

🎾 Djokovic : « S’il n’a pas les qualités pour subir les effets de la chaleur, qu’il reste chez lui » analyse Jean‐Paul Loth, ancien capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis



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« Djokovic a près de 40 ans, il est un petit peu moins résis­tant à la chaleur ou au soleil qu’un jeune de 20 ans, et il cède un peu. J’ai entendu dire : ‘Oh le pauvre, il commence à être vieux, il a quand même subi les effets de la chaleur’. Mais s’il n’a pas les qualités pour subir les effets de la chaleur, qu’il reste chez lui. Il a perdu contre Fonseca, qui a été excellent. On lui trouve des excuses perma­nentes, mais ce type est formi­dable. Il peut encore éven­tuel­le­ment encore gagner un Grand Chelem, comme Wimbledon, car ça va aller plus vite. »