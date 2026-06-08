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« Si Zverev mérite de remporter Roland‐Garros, le match du tournoi restera celui qui a opposé Djokovic à un futur vain­queur de ce Grand Chelem », affirme Paul McNamee

Par
Baptiste Mulatier
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Si les surprises se sont enchaînés dans ce Roland‐Garros 2026, et que le suspens était au rendez‐vous jusqu’au cinquième set de la finale entre Alexander Zverev et Flavio Cobolli, le niveau de jeu a parfois été déce­vant lors des derniers jours du tournoi. 

Pour l’an­cien numéro 1 mondial Paul McNamee, le meilleur match du tournoi a eu lieu au troi­sième tour, et il s’agit de la victoire en cinq sets de Joao Fonseca contre Novak Djokovic (4−6, 4–6, 6–3, 7–5, 7–5).

« Zverev a mérité de remporter Roland‐Garros, mais le match du tournoi, comme on le savait déjà au moment où il a eu lieu, aura opposé Djokovic à Fonseca… un ancien multiple vain­queur face à un futur vain­queur de ce tournoi »

Publié le lundi 8 juin 2026 à 14:10

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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