Si les surprises se sont enchaînés dans ce Roland‐Garros 2026, et que le suspens était au rendez‐vous jusqu’au cinquième set de la finale entre Alexander Zverev et Flavio Cobolli, le niveau de jeu a parfois été déce­vant lors des derniers jours du tournoi.

Pour l’an­cien numéro 1 mondial Paul McNamee, le meilleur match du tournoi a eu lieu au troi­sième tour, et il s’agit de la victoire en cinq sets de Joao Fonseca contre Novak Djokovic (4−6, 4–6, 6–3, 7–5, 7–5).

Zverev won Roland Garros deser­vedly, but the match of the tour­na­ment, which we knew at the time, was Djokovic v Fonseca … a former multiple winner against a future winner here — Paul McNamee (@PaulFMcNamee) June 8, 2026

« Zverev a mérité de remporter Roland‐Garros, mais le match du tournoi, comme on le savait déjà au moment où il a eu lieu, aura opposé Djokovic à Fonseca… un ancien multiple vain­queur face à un futur vain­queur de ce tournoi »