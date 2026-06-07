Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’an­cien numéro 4 mondial Greg Rusedski a évoqué la pres­sion énorme qui pèse sur les épaules d’Alexander Zverev, opposé à Flavio Cobolli ce dimanche à Roland‐Garros pour sa quatrième finale de Grand Chelem.

« J’ai l’impression qu’il va y arriver, et je suis telle­ment content pour lui parce qu’il s’est accroché. Il a trouvé le moyen. Avec Cobolli en finale main­te­nant, qui a béné­ficié d’un forfait d’Arnaldi à cause du virus, toute la pres­sion repose sur Zverev, car c’est son moment. « S’il doit un jour remporter un Grand Chelem, ce sera ici. Comment va‐t‐il se réveiller ce dimanche ? Comment se sent‐il ? Parvient‐il à se détendre ? Parce que c’est assez inté­res­sant si l’on regarde leurs confron­ta­tions directes : ils en ont remporté une chacun cette année. Cobolli a gagné à Munich, puis Zverev a gagné à Madrid. Mais j’ai l’impression que ce Zverev a beau­coup de temps devant lui sur trois sets gagnants et qu’il va y arriver, que ce soit en quatre ou cinq sets. Mais s’il n’y arrive pas cette fois‐ci, oh mon Dieu. Je ne voudrais pas être à sa place, mais j’ai l’impression qu’il a mûri et que c’est son heure. »

Dans ce tournoi marqué par le forfait du double tenant du titre Carlos Alcaraz, précédé par les élimi­na­tions préma­tu­rées de Jannik Sinner et Novak Djokovic, l’Allemand n’a pas eu à affronter un seul top 10. À 29 ans, il a en effet une oppor­tu­nité en or de remporter ce premier titre en Grand Chelem tant attendu.