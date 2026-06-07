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« Si Zverev ne remporte pas cette finale, oh mon Dieu, je n’ai­me­rais pas être à sa place »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 27/05/2026 -

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’an­cien numéro 4 mondial Greg Rusedski a évoqué la pres­sion énorme qui pèse sur les épaules d’Alexander Zverev, opposé à Flavio Cobolli ce dimanche à Roland‐Garros pour sa quatrième finale de Grand Chelem. 

« J’ai l’impression qu’il va y arriver, et je suis telle­ment content pour lui parce qu’il s’est accroché. Il a trouvé le moyen. Avec Cobolli en finale main­te­nant, qui a béné­ficié d’un forfait d’Arnaldi à cause du virus, toute la pres­sion repose sur Zverev, car c’est son moment. « S’il doit un jour remporter un Grand Chelem, ce sera ici. Comment va‐t‐il se réveiller ce dimanche ? Comment se sent‐il ? Parvient‐il à se détendre ? Parce que c’est assez inté­res­sant si l’on regarde leurs confron­ta­tions directes : ils en ont remporté une chacun cette année. Cobolli a gagné à Munich, puis Zverev a gagné à Madrid. Mais j’ai l’impression que ce Zverev a beau­coup de temps devant lui sur trois sets gagnants et qu’il va y arriver, que ce soit en quatre ou cinq sets. Mais s’il n’y arrive pas cette fois‐ci, oh mon Dieu. Je ne voudrais pas être à sa place, mais j’ai l’impression qu’il a mûri et que c’est son heure. »

Dans ce tournoi marqué par le forfait du double tenant du titre Carlos Alcaraz, précédé par les élimi­na­tions préma­tu­rées de Jannik Sinner et Novak Djokovic, l’Allemand n’a pas eu à affronter un seul top 10. À 29 ans, il a en effet une oppor­tu­nité en or de remporter ce premier titre en Grand Chelem tant attendu. 

Publié le dimanche 7 juin 2026 à 07:50

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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