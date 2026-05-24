Immense favori de ce Roland‐Garros en l’absence du double tenant du titre, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner reste sur 29 victoires consécutives.
Interrogé au micro de TNT Sports, la légende John McEnroe s’est amusée à imaginer le plan idéal pour tenter de faire tomber le numéro 1 mondial.
« Déjà, je commencerai par prier (rires). Il faudrait trouver le moyen de lui mettre la pression. Ce qui est extrêmement difficile. C’est un garçon formidable et il sait que ses adversaires vont essayer de le faire. Son envergure est énorme, il faudrait donc utiliser des angles courts, des amorties et le faire monter au filet, surtout sur terre battue, où le premier pas peut faire glisser. Il faudra peut‐être prendre plus de risques au retour. Son service s’est beaucoup amélioré, il faut donc décider de rester en retrait ou d’avancer pour attaquer la première balle. Et s’il fait chaud, la chaleur pourrait l’affecter, les joueurs à la peau claire comme nous la ressentent davantage. »
Publié le dimanche 24 mai 2026 à 11:29