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S’il affron­tait Sinner, McEnroe sait ce qu’il ferait : « Déjà, je commen­ce­rais par prier »

Par
Baptiste Mulatier
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Immense favori de ce Roland‐Garros en l’ab­sence du double tenant du titre, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner reste sur 29 victoires consécutives. 

Interrogé au micro de TNT Sports, la légende John McEnroe s’est amusée à imaginer le plan idéal pour tenter de faire tomber le numéro 1 mondial.

« Déjà, je commen­cerai par prier (rires). Il faudrait trouver le moyen de lui mettre la pres­sion. Ce qui est extrê­me­ment diffi­cile. C’est un garçon formi­dable et il sait que ses adver­saires vont essayer de le faire. Son enver­gure est énorme, il faudrait donc utiliser des angles courts, des amor­ties et le faire monter au filet, surtout sur terre battue, où le premier pas peut faire glisser. Il faudra peut‐être prendre plus de risques au retour. Son service s’est beau­coup amélioré, il faut donc décider de rester en retrait ou d’avancer pour atta­quer la première balle. Et s’il fait chaud, la chaleur pour­rait l’affecter, les joueurs à la peau claire comme nous la ressentent davantage. »

Publié le dimanche 24 mai 2026 à 11:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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