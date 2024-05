Après son duel réussi face à Jarry, Corentin avait rendez vous toujours sur le Simone Mathieu avec le jeune et talen­tueux Kazakh Shevchenko. Gonflé à bloc, rapide comme l’éclair, Coco débu­tait son match presque à la perfec­tion toujours avec sa formi­dable patte gauche.

Déboussolé, son adver­saire perdait les pédales mais aussi les deux premières manches (6−4, 6–2) sans inquiéter plus que cela son adver­saire. La pluie venait stopper l’élan du trico­lore. Un peu refroidi Coco n’était plus le même. Il prenait un sévère 6–0. La partie pouvait alors tourner d’au­tant que Shevchenko obte­nait une balle de break à 2 partout sauvée sur un point de fou.

Le Français retrou­vait alors ses esprits et sa fouge et prenait le large (4−2) en utili­sant à merveille son coup droit de gaucher. Sérieux et appliqué, il bouclait la rencontre (6−3).

Le voilà au 3ème tour (6−4, 6–2, 0–6, 6–3) et par les temps qui courent on ne va pas faire la fine bouche. Si Coco garde la même inten­sité, il peut espérer aller plus loin et passer l’obs­tacle Ofner vain­queur de Baez au prochain tour.