Lors de sa défaite sévère face à Marin Cilic, Gilles Simon avait aussi large­ment insisté sur la qualité du tennis proposé par le joueur croate. A l’époque, personne ne faisait très atten­tion aux propos du Tricolore. Pourtant, Gilles est un expert et il était surtout en face de Marin sur le court. C’est pour cela qu’à l’issue de sa victoire hier soir, Gillou a vite dégainé sur Twitter. Maintenant, on a envie de dire que tout le monde est prévenu d’au­tant que le succès face à Daniil va galva­niser Marin qui est un joueur friable quand il est pas en confiance mais incroyable dans le cas inverse. Tous les spécia­listes se rappelle son US Open de fou en 2014, c’était il y a 8 ans

Je me disais bien qu’il ratait pas grand chose Cilic 🧐 — Gilles SIMON (@GillesSimon84) May 30, 2022