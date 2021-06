Lors d’une bien sympa­thique petite inter­view chez nos confrères de l’Equipe, Gilles Simon fait un bilan très personnel de ce Roland Garros 2021. Comme d’ha­bi­tude, c’est très instructif : « Le Djoko‐Nadal est propre­ment hallu­ci­nant. Ce qui me frappe, c’est que ce soit complet à tous les niveaux, la violence des échanges, les place­ments des balles, le fait que les échanges ne soient jamais terminés, qu’il faille faire quatre, cinq, six coups pour finir, que l’in­ten­sité mentale ne baisse jamais, que les mecs sont coura­geux, ils vont au bout de l’ef­fort. Nous les joueurs, on connaît cette violence pour performer ne serait‐ce que par séquences. Et là, ça dure 4h10. Le niveau de concen­tra­tion, d’exé­cu­tion tennis­tique, physique, mentale est juste inatteignable »