À l’instar d’Hugo Gaston, vain­queur de l’Argentin Cachin quelques heures plus tôt, Gilles Simon se sent pousser des ailes sur cette édition de Roland‐Garros.

Deux jours après l’une des plus belles victoires de sa carrière face à Carreno‐Busta dans la nuit de mercredi à jeudi, le futur retraité a infligé une petite correc­tion à l’Américain Steve Johnson pour rejoindre le troi­sième tour d’un tournoi du Grand Chelem. Une première depuis Wimbledon 2018.

Si l’on pouvait logi­que­ment s’at­tendre à une baisse physique de la part de « Gillou » après son mara­thon du premier tour, cela n’a pas du tout été le cas. Au contraire, le Niçois est apparu en jambes, affûté et même agile face à un joueur rela­ti­ve­ment lent et loin de son meilleur niveau sur une telle surface.

Pourtant rapi­dem­ment mené 3–0, double break, le Tricolore a recollé immé­dia­te­ment au score en redon­nant la pareille à l’Américain. Ce dernier ne verra quasi­ment plus le jour jusqu’à la fin de la rencontre. Étouffé dans le deuxième set, il résis­tera tant bien que mal dans le troi­sième en obte­nant un jeu décisif sans jamais prendre les devants. Simon, en confiance et poussé par un court Philippe Chatrier plus bruyant que d’ha­bi­tude en ce jour férié, peut sourire et lever une nouvelle fois les bras au ciel.

Finalement vain­queur 7–5, 6–1, 7–6(6), après 2h30 de jeu, le Français de 37 ans rejoint Marin Cilic au prochain tour pour une jolie oppo­si­tion de style. Et avec l’es­poir d’un nouvel exploit.