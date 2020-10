Simona vit un Roland-Garros assez « cool » pour l’instant. Interrogée sur l’idée que le tableau dames était délesté de certains grosses têtes de série, la Roumaine a eu cette réponse : « Le tennis dames, comme je le dis depuis longtemps, est plus ouvert que le tennis messieurs. N’importe quelle joueuse peut jouer n’importe quel match, parce que le niveau de jeu est très élevé. On est toute proche l’une de l’autre. En fait, c’est le mental qui compte. Notre style, notre jeu est quasiment le même. Tout le monde joue beaucoup, tout le monde a le désir d’aller loin, de s’améliorer, de gagner des matchs. Le niveau est très élevé. Et donc, comme je le disais, c’est le mental qui vient jouer un rôle, qui est très important de nos jours. Je pense qu’il y a peut-être des joueuses qui sont fatiguées, d’autres qui n’ont pas retrouvé leur rythme après la pandémie et qui perdent, mais il n’y a pas de quoi fouetter un chat »