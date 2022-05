Et de 500 pour Gilles Simon !

Qualifié à la surprise géné­rale pour le troi­sième tour de Roland‐Garros après une victoire auto­ri­taire face à Johnson ce jeudi, le Niçois a par la même occa­sion signé sa 500e victoire en carrière, rejoi­gnant ainsi ses potes Richard Gasquet (574) et Gaël Monfils (523) et les légendes Roger Federer (1251), Rafael Nadal (1053) et Novak Djokovic (1003).

Un chiffre loin d’être anodin pour l’un des meilleurs joueurs fran­çais de ces 20 dernières années.