Sèchement battu par Mirin Cilic au trosiième tour de Roland‐Garros, Gilles Simon a eu droit à sa petite céré­monie sur le cour Philippe‐Chatrier ce samedi après la rencontre, lui qui dispu­tait son dernier Roland‐Garros avant de prendre sa retraite à l’issue de la saison 2022.

Toujours très à l’aise avec un micro devant lui, le Tricolore a une fois de plus fait parler son humour en révé­lant une anec­dote amusante sur ses enfants. « Avoir eu la chance de jouer trois fois encore devant vous (le public de Roland), c’était un truc incroyable, de le faire devant ma famille, devant mes enfants qui ne viennent jamais, devant ma femme qui ne vient plus souvent non plus, mais qui sont là parce que main­te­nant ils sont grands, ils vont à l’école. Voilà, c’était énorme. J’ai fait de bonnes choses sur le terrain, mais mes bonnes choses datent un peu et mes enfants doutent qu’un jour j’ai pu bien jouer au tennis (rires). Ça fait un moment qu’ils me disent : ‘Quand même, ils finissent vite tes tour­nois main­te­nant’. Donc je suis heureux qu’ils aient vu ça, il y avait une ambiance de dingue sur plusieurs matchs donc je suis heureux de leur avoir laissé ce souvenir. »