Gilles Simon a combattu en accrochant un set à Denis Shapovalov mais s’est incliné logiquement en quatre sets. Le Français, impressionné, a fait une belle analyse de son adversaire en conférence de presse.

« C’est un joueur qui est très plaisant à regarder jouer, parce qu’il tente beaucoup, beaucoup de choses sur le terrain. Il a un jeu qui est très spectaculaire. Cela peut lui échapper aussi complètement, mais il a quand même un engagement total dans quasiment chaque frappe. Il a une attitude qui est très volontaire, parfois un peu trop. J’ai trouvé aujourd’hui qu’il y avait des moments où il y avait des ‘’come on !’’ à répétition qui n’étaient pas forcément nécessaires mais qui collent assez avec le personnage et ce qu’il essaie d’amener et de créer sur le terrain, a expliqué Gilles. C’est un joueur, en tant qu’adversaire, qui est assez stressant parce que c’est un joueur qui avance tout le temps, même quand il ne faut pas avancer, il avance, qui peut même jouer faux à certains moments mais qui fait cela depuis toujours, qui est à l’aise là-dedans et qui crée beaucoup de stress et réussit parfois des coups vraiment spectaculaires. »

Il est vrai que le Canadien est très agréable à regarder jouer. Il affronte au prochain tour l’Espagnol Roberto Carballes Baena (101ème).