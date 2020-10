Nous vous offrons un deuxième passage du livre de Gilles Simon qui sort le 28 Octobre chez Flammarion, il est d’autant d’actualité que Rafael Nadal vient de remporter son 13ème titre à Roland-Garros. Gilles Simon évoque la formation à la française et notamment le fait que l’on se forme sur dur avec l’idée aussi d’être souvent porter vers l’avant, une situation qu’il décrit et critique avec ses mots : « À l’heure où j’écris ces lignes, Rafael Nadal a gagné douze Roland-Garros en retournant huit mètres derrière la ligne de fond de court et avec des trajectoires arrondies. S’il était passé par la structure fédérale française, on l’aurait probablement changé de partout. Certes, on pourrait me rétorquer qu’on l’aurait changé en mieux, personne ne peut le savoir. Mais disons qu’en l’état, le moins que l’on puisse dire, c’est que sa carrière est phénoménale, non ? Et pourtant personne ne peut nier qu’il est loin derrière la ligne de fond »