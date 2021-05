De passage en confé­rence de presse à l’issue de défaite face à un impres­sion­nant Marton Fucsovics (4–6, 1–6, 6–7(5)), Gilles Simon a notam­ment été inter­rogé sur le cas Gaël Monfils. Proche et ami du Parisien, « Gilou » estime que ce n’est pas un problème d’envie mais davan­tage une ques­tion de réglage.

« Je pense que l’envie est là, ce n’est jamais le problème. S’il n’en avait rien à faire, il ne serait pas là. L’envie est là. Je pense qu’il essaye des choses, ce n’est pas facile, il prend un chemin vrai­ment diffé­rent, et les résul­tats ne sont pas là. Alors ce n’est pas simple. Il est dans une situa­tion qui n’est pas évidente. Après, il faut voir avec lui. Je ne sais pas trop ce qu’il y a dans sa tête, à part que c’est toujours le bordel. Mais même quand cela va bien, c’est le bordel dans sa tête, ce n’est pas forcé­ment mauvais signe. Il a fait des orien­ta­tions dans son jeu qui sont très diffé­rentes de ce qu’il faisait ces derniers temps, et il a du mal à trouver le bon équi­libre. Voilà, c’est toujours ce qui se passe quand on cherche. Il est peut‐être trop extrême et radical dans ce chan­ge­ment. J’espère qu’il trou­vera le juste milieu à un moment. »