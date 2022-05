Sur le Simone‐Mathieu puis sur le Philippe‐Chatrier, Gilles Simon a pu compter sur le soutien incon­di­tionnel du public fran­çais, parti­cu­liè­re­ment bouillant cette année. En confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour le 3e tour, le Niçois a parlé de cette ambiance si spéciale et parfois criti­quée en la compa­rant notam­ment à ce qui se fait ailleurs.

« J’ai senti que les gens étaient là, mais ils le sont de plus en plus en fait. C’est quelque chose que je sens d’une manière géné­rale. Je n’avais pas eu la chance d’en profiter. Mais des matchs que j’ai vus, à Bercy ou ici, on voit de grosses ambiances pour les joueurs fran­çais, des ambiances que l’on n’a pas l’ha­bi­tude d’avoir chez nous, et qui au passage, ont même parfois l’air d’un peu de déranger. Les gens vont dire : ‘Ah non, mais là, c’était un peu trop.’ J’ai envie de leur dire : ‘Vous ne vous rendez pas compte comme on se fait gueuler dessus depuis 15 ans quand on va jouer dans les autres pays.’ Là, c’est juste normal. Parce que quand j’ai joué Kyrgios en Australie, les mecs te hurlent dessus et pas des trucs sympas. Tu te fais insulter tout le match. Là on n’en est pas du tout là. On a toujours un public qui est ultra‐respectueux, mais qui est plus chaud, plus prêt à y aller. C’est hyper­agréable. »