Co‐entraîneur de Jannik Sinner aux côtés de Darren Cahill, Simone Vagnozzi a pris la parole de manière solen­nelle sur son compte Instagram, pour remer­cier et encou­rager l’Italien à aller de l’avant malgré une défaite très douloureuse.

Car si le numéro un mondial peut s’en vouloir pour ses balles de match manquées, son coach lui, retiendra son immense exploit et sa comba­ti­vité sans relâche.

« Ca fait mal. Mais ce sont ces matchs qui vous forgent, qui défi­nissent qui vous êtes. Ceux qui vivent avec toi chaque jour savent ce qui se cache derrière chaque frappe, chaque saut, chaque coup : dévoue­ment total. Hier, tu as montré au monde non seule­ment ton tennis, mais aussi le cœur et la rési­lience d’un numéro un. Le pays est fier de toi et je le suis encore plus. Être à tes côtés n’est pas seule­ment un honneur, mais une respon­sa­bi­lité que je porte avec fierté. Ce match histo­rique te rendra encore plus fort. Merci Jannik. Félicitations à Carlos et à toute son équipe. »