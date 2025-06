Présent ce samedi après‐midi pour son dernier vrai entraî­ne­ment avant d’af­fronter Carlos Alcaraz en finale de Roland‐Garros (à partir de 15h ce dimanche), Jannik Sinner a choisi un parte­naire particulier.

En effet, le numéro 1 mondial a tapé la balle avec le jeune espoir fran­çais, Moïse Kouamé, 834e mondial à 16 ans et récem­ment invité sur les quali­fi­ca­tions du Grand Chelem pari­sien où il s’est incliné d’entrée.

Je me promène tran­quille­ment dans les allées de #RolandGarros et tombe sur un entraî­ne­ment entre Sinner et @moisekouame09 🤩 pic.twitter.com/28PN3wJyUl