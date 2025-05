Absolument injouable ce samedi au troi­sième tour de Roland‐Garros, Jannik Sinner n’a laissé aucune chance au 34e joueur mondial, Jiri Lehecka, qu’il a battu en trois sets et 1h35 de jeu : 6–0, 6–1, 6–2.

« Ils vont devoir mettre un ruban jaune autour du court, car c’est une scène de crime », a plai­santé Mark Petchey, ancien 80e joueur mondial et désor­mais consul­tant pour la télé­vi­sion britannique.

« They are going to have to put some caution tape around the court because this has been a crime scene » says Mark Petchey on @truTV of Jannik Sinner’s 60 61 62 win over Jiri Lehecka #RolandGarros