En confé­rence de presse, Jannik toujours aussi humble ne veut pas parler d’in­vin­ci­bi­lité. Il explique surtout qu’il est prêt et que les duels en 5 sets sont un autre challenge.

« Cela a été une période très longue mais aussi très posi­tive. J’ai de la chance d’être dans cette posi­tion. C’est toujours mieux de se sentir fatigué après avoir beau­coup gagné que d’être physi­que­ment parfait et de perdre rapi­de­ment. Je cherche main­te­nant à trouver un bon équi­libre dans les entraî­ne­ments, à savoir quand appuyer et quand relâ­cher, afin d’être prêt pour les premiers tours. Je suis très heureux de revenir ici. C’est un tournoi très spécial depuis ma première parti­ci­pa­tion. De plus, l’ex­ci­ta­tion d’être ici vous aide à trouver un peu plus d’énergie pendant le tournoi.Tout le monde essaie de te battre, c’est tout à fait normal. Il faut être prêt. Les matchs en cinq sets sont diffé­rents. Vous avez plus de temps pour comprendre comment battre un joueur et, même si vous commencez mal, vous pouvez toujours trouver une solu­tion. Je suis sûr d’avoir des matchs très diffi­ciles devant moi. J’essaie de me concen­trer sur moi‐même ».