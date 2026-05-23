En conférence de presse, Jannik toujours aussi humble ne veut pas parler d’invincibilité. Il explique surtout qu’il est prêt et que les duels en 5 sets sont un autre challenge.
« Cela a été une période très longue mais aussi très positive. J’ai de la chance d’être dans cette position. C’est toujours mieux de se sentir fatigué après avoir beaucoup gagné que d’être physiquement parfait et de perdre rapidement. Je cherche maintenant à trouver un bon équilibre dans les entraînements, à savoir quand appuyer et quand relâcher, afin d’être prêt pour les premiers tours. Je suis très heureux de revenir ici. C’est un tournoi très spécial depuis ma première participation. De plus, l’excitation d’être ici vous aide à trouver un peu plus d’énergie pendant le tournoi.Tout le monde essaie de te battre, c’est tout à fait normal. Il faut être prêt. Les matchs en cinq sets sont différents. Vous avez plus de temps pour comprendre comment battre un joueur et, même si vous commencez mal, vous pouvez toujours trouver une solution. Je suis sûr d’avoir des matchs très difficiles devant moi. J’essaie de me concentrer sur moi‐même ».
Publié le samedi 23 mai 2026 à 12:15