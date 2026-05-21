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Jannik Sinner : « Cela a un prix, d’être un des meilleurs joueurs du monde. Mais j’es­saye de vivre ça le plus norma­le­ment possible. Je n’ai ni envie ni besoin de me la raconter, que ce soit en dehors du court où n’im­porte où ailleurs »

Par
Jean Muller
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Tennis - Monte Carlo Rolex Masters 2026 - ATP - 10/04/2026 - Jannik Sinner - Italie

Dans l’Equipe Magazine, Jannik se lâche enfin. Quand on l’in­ter­roge au sujet de sa popu­la­rité et des incon­vé­nients d’être devenu l’un des meilleurs joueurs de la planète, il a une réponse qui résume le personnage.

« Ça a un prix, d’être un des meilleurs joueurs du monde. Les gens te recon­naissent, c’est comme ça. Mais j’es­saye de vivre ça le plus norma­le­ment possible. Je n’ai ni envie ni besoin de me la raconter, que ce soit en dehors du court où n’im­porte où ailleurs. Je suis heureux de ce que j’ai, heureux surtout d’être en bonne santé. La vie que j’ai choisie demande des sacri­fices mais c’est aussi une ques­tion d’équi­libre : je n’aurai qu’une fois 24 ans et j’es­saye d’en profiter, de passer de bons moments en dehors du court. Et je crois que je le trouve plutôt bien, cet équi­libre. J’ai un super groupe d’amis, les mêmes depuis toujours, et des gens à mes côtés qui prennent soin de moi »

Publié le jeudi 21 mai 2026 à 11:22

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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