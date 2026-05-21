Dans l’Equipe Magazine, Jannik se lâche enfin. Quand on l’interroge au sujet de sa popularité et des inconvénients d’être devenu l’un des meilleurs joueurs de la planète, il a une réponse qui résume le personnage.
« Ça a un prix, d’être un des meilleurs joueurs du monde. Les gens te reconnaissent, c’est comme ça. Mais j’essaye de vivre ça le plus normalement possible. Je n’ai ni envie ni besoin de me la raconter, que ce soit en dehors du court où n’importe où ailleurs. Je suis heureux de ce que j’ai, heureux surtout d’être en bonne santé. La vie que j’ai choisie demande des sacrifices mais c’est aussi une question d’équilibre : je n’aurai qu’une fois 24 ans et j’essaye d’en profiter, de passer de bons moments en dehors du court. Et je crois que je le trouve plutôt bien, cet équilibre. J’ai un super groupe d’amis, les mêmes depuis toujours, et des gens à mes côtés qui prennent soin de moi »
Publié le jeudi 21 mai 2026 à 11:22