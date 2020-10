Jannik Sinner est surprenant. Il n’en finit plus d’épater les observateurs. A 19 ans, il va affronter Rafael Nadal en quart de finale à Roland-Garros, après avoir sorti Alexander Zverev en quatre sets.

« Ce qui compte, c’est de bien jouer à chaque match et d’essayer de gagner chaque match. Je me suis senti bien sur le court aujourd’hui, en dépit des conditions difficiles. Il y a deux jours les conditions étaient meilleures car il n’y avait pas de vent. Si la question c’est : est-ce que je suis surpris ? Oui, un petit peu, bien entendu. Mais au bout du compte, c’est ça le tennis. On essaie de faire de son mieux lors de certains tournois, on joue bien, lors d’autres on joue un petit peu moins bien. Il faut accepter les résultats. En tout cas, je suis ravi d’être qualifié pour les quarts de finale et lors du prochain match, je tâcherai de jouer mon meilleur tennis », a déclaré la pépite italienne, pleine de lucidité.