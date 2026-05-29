Hier soir, en salle de presse où il y a plus de 600 journalistes, les discussions ont été animées suite à la défaite de Sinner et chacun poussait des arguments pour essayer de définir le joueur qui avait le profil de vainqueur.
Si l’on devait résumer, la question fondamentale était axée autour de la capacité ou non de Novak Djokoic de passer le cap de Fonseca pour se donner une chance, même si beaucoup mettait en avant le fait que le Serbe n’avait pas vraiment beaucoup de tennis dans les jambes.
D’autres expliquaient que l’experience pouvait être la clé et que dans ce contexte Casper Ruud était bien armé. C’est un peu ce qu’exprime notre confrère Benoit Maylin.
C’est la question à 2,8 millions d’euros.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) May 28, 2026
Qui va gagner Roland‐Garros ?!
J’aimerais tellement Kouamé, mais soyons réaliste.
Zverev ? Il va perdre le sommeil.
Djokovic ? Parcours de fou.
Félix ? Shelton ? De Minaur ? Jodar ?!
J’avoue.
J’ai un faible pour Ruud, mais…
Et vous ? pic.twitter.com/SPHQtzUQIu
Il reste que la réalité est qu’un nouveau tournoi commence ce vendredi avant la chute des températures prévues pour la fameuse deuxième semaine. Si le tournoi a eu du mal à commencer il est maintenant ouvert, et un peu fou, on adore.
Publié le vendredi 29 mai 2026 à 08:50