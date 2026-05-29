Hier soir, en salle de presse où il y a plus de 600 jour­na­listes, les discus­sions ont été animées suite à la défaite de Sinner et chacun pous­sait des argu­ments pour essayer de définir le joueur qui avait le profil de vainqueur.

Si l’on devait résumer, la ques­tion fonda­men­tale était axée autour de la capa­cité ou non de Novak Djokoic de passer le cap de Fonseca pour se donner une chance, même si beau­coup mettait en avant le fait que le Serbe n’avait pas vrai­ment beau­coup de tennis dans les jambes.

D’autres expli­quaient que l’ex­pe­rience pouvait être la clé et que dans ce contexte Casper Ruud était bien armé. C’est un peu ce qu’ex­prime notre confrère Benoit Maylin.

C’est la ques­tion à 2,8 millions d’euros.



Qui va gagner Roland‐Garros ?!



J’aimerais telle­ment Kouamé, mais soyons réaliste.

Zverev ? Il va perdre le sommeil.

Djokovic ? Parcours de fou.

Félix ? Shelton ? De Minaur ? Jodar ?!



J’avoue.

J’ai un faible pour Ruud, mais…



Et vous ? pic.twitter.com/SPHQtzUQIu — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) May 28, 2026

Il reste que la réalité est qu’un nouveau tournoi commence ce vendredi avant la chute des tempé­ra­tures prévues pour la fameuse deuxième semaine. Si le tournoi a eu du mal à commencer il est main­te­nant ouvert, et un peu fou, on adore.