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Sinner dehors, les pronos­tics sont de retour : « J’ai un faible pour Ruud mais.. » explique Benoit Maylin, et vous ?

Par
Laurent Trupiano
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Tennis - Rome 2025 -

Hier soir, en salle de presse où il y a plus de 600 jour­na­listes, les discus­sions ont été animées suite à la défaite de Sinner et chacun pous­sait des argu­ments pour essayer de définir le joueur qui avait le profil de vainqueur. 

Si l’on devait résumer, la ques­tion fonda­men­tale était axée autour de la capa­cité ou non de Novak Djokoic de passer le cap de Fonseca pour se donner une chance, même si beau­coup mettait en avant le fait que le Serbe n’avait pas vrai­ment beau­coup de tennis dans les jambes. 

D’autres expli­quaient que l’ex­pe­rience pouvait être la clé et que dans ce contexte Casper Ruud était bien armé. C’est un peu ce qu’ex­prime notre confrère Benoit Maylin.

Il reste que la réalité est qu’un nouveau tournoi commence ce vendredi avant la chute des tempé­ra­tures prévues pour la fameuse deuxième semaine. Si le tournoi a eu du mal à commencer il est main­te­nant ouvert, et un peu fou, on adore.

Publié le vendredi 29 mai 2026 à 08:50

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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