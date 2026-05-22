Le bras de fer se pour­suit entre plusieurs grandes figures des circuits ATP et WTA et l’organisation de Roland‐Garros autour de la répar­ti­tion des revenus générés par le tournoi.

Une ving­taine de joueurs stars, dont Jannik Sinner, Alexander Zverev, Aryna Sabalenka ou encore Coco Gauff, ont décidé, en guise de protes­ta­tion, de parler pendant seule­ment 15 minutes lors de la journée des médias prévue ce vendredi.

« Nous ne nous sentons pas respectés. Je comprends que les joueurs parlent de boycott », avait déjà déclaré Jannik Sinner à Rome. Présent en confé­rence de presse porte d’Auteuil, où il va viser le dernier Grand Chelem qui manque à son palmarès, le numéro 1 mondial a une nouvelle fois tapé du poing sur la table.

« Cela concerne tous les joueurs, et les joueurs sont très soudés et très unis. Je pense que c’est une bonne chose, parce que pour nous, il n’est pas possible de disputer des tour­nois sans être entendus. Comme je l’ai égale­ment dit à Rome, c’est une ques­tion de respect. Quand on doit attendre plus d’un an pour une simple petite réponse, alors qu’on parle des dix meilleurs joueurs, ce n’est pas agréable. Et en même temps, j’entends parler unique­ment des prix en argent, mais nous parlons aussi de la retraite, ce qui est un sujet très impor­tant, car après notre carrière de joueur de tennis, nous espé­rons bien toucher une pension, mais aussi de la prise de déci­sion. Parce que qui décide si main­te­nant trois Grands Chelems sur quatre commencent le dimanche ? Et demain, peut‐être le samedi ou le vendredi ? Nous aime­rions aussi pouvoir discuter de ces sujets‐là. Alors voyons où cela nous mène. Voyons aussi comment les autres Grands Chelems vont réagir après cela, et ensuite nous déciderons. »