Le bras de fer se poursuit entre plusieurs grandes figures des circuits ATP et WTA et l’organisation de Roland‐Garros autour de la répartition des revenus générés par le tournoi.
Une vingtaine de joueurs stars, dont Jannik Sinner, Alexander Zverev, Aryna Sabalenka ou encore Coco Gauff, ont décidé, en guise de protestation, de parler pendant seulement 15 minutes lors de la journée des médias prévue ce vendredi.
« Nous ne nous sentons pas respectés. Je comprends que les joueurs parlent de boycott », avait déjà déclaré Jannik Sinner à Rome. Présent en conférence de presse porte d’Auteuil, où il va viser le dernier Grand Chelem qui manque à son palmarès, le numéro 1 mondial a une nouvelle fois tapé du poing sur la table.
« Cela concerne tous les joueurs, et les joueurs sont très soudés et très unis. Je pense que c’est une bonne chose, parce que pour nous, il n’est pas possible de disputer des tournois sans être entendus. Comme je l’ai également dit à Rome, c’est une question de respect. Quand on doit attendre plus d’un an pour une simple petite réponse, alors qu’on parle des dix meilleurs joueurs, ce n’est pas agréable. Et en même temps, j’entends parler uniquement des prix en argent, mais nous parlons aussi de la retraite, ce qui est un sujet très important, car après notre carrière de joueur de tennis, nous espérons bien toucher une pension, mais aussi de la prise de décision. Parce que qui décide si maintenant trois Grands Chelems sur quatre commencent le dimanche ? Et demain, peut‐être le samedi ou le vendredi ? Nous aimerions aussi pouvoir discuter de ces sujets‐là. Alors voyons où cela nous mène. Voyons aussi comment les autres Grands Chelems vont réagir après cela, et ensuite nous déciderons. »
Publié le vendredi 22 mai 2026 à 19:35