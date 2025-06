Ce vendredi 6 juin, devant un court Philippe‐Chatrier plein à craquer, Jannik Sinner a infligé une lourde sanc­tion en trois sets (6−4, 7–5, 7–6 (3)) à Novak Djokovic, qui avait enfin retrouvé du poil de la bête.

Une défaite en demi‐finale du Grand Chelem diffi­cile à digérer, surtout s’il s’agis­sait bel et bien du dernier Roland‐Garros pour le Serbe, comme à en croire son départ sur le court et ses mots.

Mais l’Italien garde espoir. En confé­rence de presse, le frai­che­ment qualifié pour la finale essaie tant bien que mal de dénouer le vrai du faux, dans le but de voir la légende Serbe encore fouler les terres battues Parisiennes un jour.

« Tout d’abord, nous espé­rons que ce ne sera pas le cas. J’ai l’im­pres­sion que le tennis a besoin de lui… Avoir quel­qu’un de diffé­rent des plus jeunes… de mon point de vue… c’est telle­ment agréable de le voir dans les vestiaires et de ressentir cette énergie. Je l’ai vu s’en­traîner il y a quelques jours. Il est très précis dans tout ce qu’il fait. C’est un véri­table modèle pour nous tous. Si c’est le cas, je suis heureux d’en faire partie. Parce que c’est aussi une page d’his­toire. Pour moi aussi, c’est agréable d’en faire partie. Espérons que ce ne soit pas le cas. Il a dit « peut‐être », donc on ne sait jamais. »