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Sinner encore à l’hô­pital, le mystère persiste

Par
Baptiste Mulatier
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Comment Jannik Sinner a‑t‐il pu tota­le­ment s’ef­fon­drer physi­que­ment alors qu’il menait 6–3, 6–2, 5–1 contre Juan Manuel Cerundolo, au deuxième tour de Roland‐Garros où il était l’im­mense favori ? 

Une ques­tion que se pose sans doute le numéro 1 mondial lui‐même. Si les diffi­cultés de l’Italien sous de fortes chaleurs sont connues depuis plusieurs années, l’am­pleur de cette défaillance a surpris tout le monde.

Suite à cette élimi­na­tion aussi inat­tendue que spec­ta­cu­laire, le 28 mai dernier, Sinner s’était déjà rendu dans une clinique de Turin afin de subir une batterie d’exa­mens et de contrôles médi­caux approfondis.

Après quelques jours de repos, l’Italien semble toute­fois vouloir aller au bout des inves­ti­ga­tions. Selon les infor­ma­tions de La Gazzetta dello Sport, il s’est rendu ce lundi à l’hô­pital San Raffaele de Milan pour de nouveaux examens. Toujours selon le quoti­dien italien, il devrait même y retourner ce mardi pour des évalua­tions médi­cales complémentaires.

Le clan Sinner ne veut mani­fes­te­ment rien laisser au hasard. L’objectif est clair : comprendre préci­sé­ment les causes de cette défaillance et éviter qu’un tel épisode ne se repro­duise à l’avenir.

À noter que l’Italien reprendra l’en­traî­ne­ment dès mercredi à Monte‐Carlo avec Wimbledon en ligne de mire, où il tentera de défendre son titre. Il ne dispu­tera en revanche aucun tournoi de prépa­ra­tion sur gazon avant le Grand Chelem londonien.

Publié le mardi 9 juin 2026 à 09:10

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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