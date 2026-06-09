Comment Jannik Sinner a‑t‐il pu totalement s’effondrer physiquement alors qu’il menait 6–3, 6–2, 5–1 contre Juan Manuel Cerundolo, au deuxième tour de Roland‐Garros où il était l’immense favori ?
Une question que se pose sans doute le numéro 1 mondial lui‐même. Si les difficultés de l’Italien sous de fortes chaleurs sont connues depuis plusieurs années, l’ampleur de cette défaillance a surpris tout le monde.
Suite à cette élimination aussi inattendue que spectaculaire, le 28 mai dernier, Sinner s’était déjà rendu dans une clinique de Turin afin de subir une batterie d’examens et de contrôles médicaux approfondis.
Après quelques jours de repos, l’Italien semble toutefois vouloir aller au bout des investigations. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, il s’est rendu ce lundi à l’hôpital San Raffaele de Milan pour de nouveaux examens. Toujours selon le quotidien italien, il devrait même y retourner ce mardi pour des évaluations médicales complémentaires.
Le clan Sinner ne veut manifestement rien laisser au hasard. L’objectif est clair : comprendre précisément les causes de cette défaillance et éviter qu’un tel épisode ne se reproduise à l’avenir.
Accertamenti per Sinner al San Raffaele di Milano dopo i problemi fisici al Roland Garros. Il numero uno del tennis ha lasciato l’ospedale dopo una serie di esami medici #ANSA https://t.co/6rMRfWzpiA pic.twitter.com/F3qaMmBsEh— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) June 8, 2026
À noter que l’Italien reprendra l’entraînement dès mercredi à Monte‐Carlo avec Wimbledon en ligne de mire, où il tentera de défendre son titre. Il ne disputera en revanche aucun tournoi de préparation sur gazon avant le Grand Chelem londonien.
Publié le mardi 9 juin 2026 à 09:10