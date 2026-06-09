Comment Jannik Sinner a‑t‐il pu tota­le­ment s’ef­fon­drer physi­que­ment alors qu’il menait 6–3, 6–2, 5–1 contre Juan Manuel Cerundolo, au deuxième tour de Roland‐Garros où il était l’im­mense favori ?

Une ques­tion que se pose sans doute le numéro 1 mondial lui‐même. Si les diffi­cultés de l’Italien sous de fortes chaleurs sont connues depuis plusieurs années, l’am­pleur de cette défaillance a surpris tout le monde.

Suite à cette élimi­na­tion aussi inat­tendue que spec­ta­cu­laire, le 28 mai dernier, Sinner s’était déjà rendu dans une clinique de Turin afin de subir une batterie d’exa­mens et de contrôles médi­caux approfondis.

Après quelques jours de repos, l’Italien semble toute­fois vouloir aller au bout des inves­ti­ga­tions. Selon les infor­ma­tions de La Gazzetta dello Sport, il s’est rendu ce lundi à l’hô­pital San Raffaele de Milan pour de nouveaux examens. Toujours selon le quoti­dien italien, il devrait même y retourner ce mardi pour des évalua­tions médi­cales complémentaires.

Le clan Sinner ne veut mani­fes­te­ment rien laisser au hasard. L’objectif est clair : comprendre préci­sé­ment les causes de cette défaillance et éviter qu’un tel épisode ne se repro­duise à l’avenir.

Accertamenti per Sinner al San Raffaele di Milano dopo i problemi fisici al Roland Garros. Il numero uno del tennis ha lasciato l’os­pe­dale dopo una serie di esami medici #ANSA https://t.co/6rMRfWzpiA pic.twitter.com/F3qaMmBsEh — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) June 8, 2026

À noter que l’Italien reprendra l’en­traî­ne­ment dès mercredi à Monte‐Carlo avec Wimbledon en ligne de mire, où il tentera de défendre son titre. Il ne dispu­tera en revanche aucun tournoi de prépa­ra­tion sur gazon avant le Grand Chelem londonien.