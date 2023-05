Interrogé par Super Tennis, le numéro italien a bien sur mal à penser que cette édition 2023 de Roland‐Garros soit aussi ouverte que tout le monde le dit.

« Je suis encore jeune, même si j’ai déjà passé beau­coup de temps avec Nadal, Djokovic et Federer dans les tour­nois, il m’est donc diffi­cile de dire si c’est le Roland Garros le plus ouvert de l’his­toire. Bien sûr, Rafa est un grand nom, proba­ble­ment le plus grand de tous : il a gagné telle­ment de fois, c’est incroyable. Mais je suis concentré sur ce que j’ai à faire, je suis déjà concentré sur le premier match. Nous nous entraî­nons bien, ce qui est fina­le­ment la chose la plus impor­tante ».