L’Italie est encore large­ment mise à l’hon­neur à ce stade du tournoi, Jannik Sinner et Lorenzo Musetti quali­fiés pour les quarts de finale. Et le numéro un mondial ne dissi­mule pas sa fierté.

S’adressant aux médias, l’Italien a avoué être un grand fan de son compa­triote Musetti, notam­ment pour la beauté de son jeu, qu’il envie plutôt.

« Je pense que l’Italie mérite les joueurs très forts que nous avons main­te­nant, il n’y a plus rien à cacher. Je suis heureux de ce que fait Lorenzo, il mérite tout. Il a trouvé une grande stabi­lité à l’in­té­rieur et à l’ex­té­rieur, et il est très fort. Il est main­te­nant numéro 7 mondial, la prochaine étape sera le top 5. Je suis toujours le premier fan quand il joue, j’aime telle­ment son jeu. Hier, j’ai regardé le match, il a joué un tennis incroyable, tota­le­ment diffé­rent du mien, peut‐être même plus beau à regarder que le mien. C’est magni­fique pour le tennis italien, plus ils seront nombreux, mieux ce sera. » Des propos relayés par UbiTennis.