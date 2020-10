Qualifié en quarts de finale de Roland Garros pour sa première participation, Jannik Sinner rejoint Nadal dans l’histoire des joueurs qui ont atteint ce stade de la compétition pour leur baptême à la Porte d’Auteuil. Et cela tombe bien, puisque le jeune prodige italien va affronter « Rafa » pour une place dans le dernier carré. Une rencontre assez spéciale.

« Oui, jouer contre Nadal ici, à Roland-Garros, ce n’est pas la tâche la plus aisée. C’est certain. Étant donné ses antécédents, ici, à Roland-Garros, c’est le maître des lieux, il est en confiance ici à Roland-Garros. Donc ce sera un match difficile. Ce qu’il faut, c’est avoir le bon état d’esprit. Lorsque l’on arrive sur le court, il faut essayer d’être au meilleur de sa forme. C’est ce que je devrais faire si je souhaite avoir des chances face à lui. Donc je vais me reposer demain, m’entraîner un peu. Ensuite nous verrons bien ce qui se passe mardi », a déclaré Sinner qui devra sortir le grand jeu.