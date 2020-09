Jannik Sinner était très satisfait après sa victoire au premier tour face à la tête de série numéro 11 David Goffin. Pour sa première participation, le jeune italien n’a pas trop appréhendé le fait de jouer sur le central avec peu de spectateurs et s’est concentré sur son jeu. En revanche, il a forcément été interrogé sur les nouvelles balles Wilson et il a confirmé les craintes de Rafael Nadal et de plusieurs autres joueurs.

« Les conditions ne sont pas du tout faciles ici. Le court était très lourd, le toit n’a pas beaucoup aidé non plus, les balles sont beaucoup plus lentes, a jugé le 74e mondial. Je ne peux pas vous dire s’il y a beaucoup de différence entre l’année dernière et celle-ci, car l’année dernière je n’y étais pas. C’est la première fois que je joue ce tournoi et faire mes débuts sur le court central est un grand honneur. Si vous m’interrogez sur les conditions, c’est vrai qu’elles sont très différentes de ce que nous avions il y a plusieurs semaines, il fait assez froid depuis et il y avait un peu de vent. Quant aux balles, on en a beaucoup parlé ces derniers jours et la vérité est qu’elles sont très lentes. »