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Sinner met les choses au clair sur sa défaite surprise : « Ce n’était vrai­ment pas à cause de la chaleur. Les condi­tions étaient tout à fait accep­tables pour jouer. C’était juste moi aujourd’hui »

Par
Thomas S
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Incapable de défendre ses chances à partir de la fin du troi­sième set alors qu’il menait quand même 6–3, 6–2, 5–1, Jannik Sinner, qui a tenu à terminer la rencontre, a expliqué en confé­rence de presse d’après match les raisons de ce coup de mou.

Alors que tout le monde ce cesse d’évo­quer sa diffi­culté à gérer les condi­tions chaudes, le numéro 1 mondial a déclaré qu’il ne se sentait pas bien dès le matin de la rencontre et que cette décon­venue n’avait fina­le­ment rien à voir avec la météo. Extraits. 

Q. Jannik, tu as dit que tu ne te sentais pas très bien ce matin, mais à quel moment du match as‐tu commencé à sentir que les choses deve­naient diffi­ciles ?
JANNIK SINNER : Au milieu du troi­sième set, même si je jouais très bien, je n’arrivais vrai­ment pas à trouver d’énergie aujourd’hui. C’était une situa­tion diffi­cile à gérer. Mais bon, c’est le sport. Il faisait chaud, mais pas exces­si­ve­ment chaud. Je pense que les condi­tions étaient tout à fait accep­tables pour jouer. Vraiment, ce n’était pas à cause de la chaleur, ni à cause de la météo. C’était juste moi aujourd’hui, mais ça arrive.

Publié le jeudi 28 mai 2026 à 18:33

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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