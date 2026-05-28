Incapable de défendre ses chances à partir de la fin du troisième set alors qu’il menait quand même 6–3, 6–2, 5–1, Jannik Sinner, qui a tenu à terminer la rencontre, a expliqué en conférence de presse d’après match les raisons de ce coup de mou.
Alors que tout le monde ce cesse d’évoquer sa difficulté à gérer les conditions chaudes, le numéro 1 mondial a déclaré qu’il ne se sentait pas bien dès le matin de la rencontre et que cette déconvenue n’avait finalement rien à voir avec la météo. Extraits.
Q. Jannik, tu as dit que tu ne te sentais pas très bien ce matin, mais à quel moment du match as‐tu commencé à sentir que les choses devenaient difficiles ?
JANNIK SINNER : Au milieu du troisième set, même si je jouais très bien, je n’arrivais vraiment pas à trouver d’énergie aujourd’hui. C’était une situation difficile à gérer. Mais bon, c’est le sport. Il faisait chaud, mais pas excessivement chaud. Je pense que les conditions étaient tout à fait acceptables pour jouer. Vraiment, ce n’était pas à cause de la chaleur, ni à cause de la météo. C’était juste moi aujourd’hui, mais ça arrive.
Publié le jeudi 28 mai 2026 à 18:33