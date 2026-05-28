Incapable de défendre ses chances à partir de la fin du troi­sième set alors qu’il menait quand même 6–3, 6–2, 5–1, Jannik Sinner, qui a tenu à terminer la rencontre, a expliqué en confé­rence de presse d’après match les raisons de ce coup de mou.

Alors que tout le monde ce cesse d’évo­quer sa diffi­culté à gérer les condi­tions chaudes, le numéro 1 mondial a déclaré qu’il ne se sentait pas bien dès le matin de la rencontre et que cette décon­venue n’avait fina­le­ment rien à voir avec la météo. Extraits.

Q. Jannik, tu as dit que tu ne te sentais pas très bien ce matin, mais à quel moment du match as‐tu commencé à sentir que les choses deve­naient diffi­ciles ?

JANNIK SINNER : Au milieu du troi­sième set, même si je jouais très bien, je n’arrivais vrai­ment pas à trouver d’énergie aujourd’hui. C’était une situa­tion diffi­cile à gérer. Mais bon, c’est le sport. Il faisait chaud, mais pas exces­si­ve­ment chaud. Je pense que les condi­tions étaient tout à fait accep­tables pour jouer. Vraiment, ce n’était pas à cause de la chaleur, ni à cause de la météo. C’était juste moi aujourd’hui, mais ça arrive.