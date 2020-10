Jannik Sinner est tout jeune mais ce n’est pas pour cela qu’il ne s’est pas impliqué personnellement lors de la pandémie d’autant que son pays a été plus que touché. Il a tenu en conférence de presse à expliquer sa démarche : « Nous, on joue au tennis, mais je pense que tout le monde est en mesure de comprendre qu’il y a des choses plus importantes : la famille, la santé. Moi, j’ai décidé de donner de l’argent à Bergame, parce que cette ville se trouvait dans une situation déplorable. J’ai été très déçu par ce qui s’est passé. Si je pouvais aider, je l’ai fait avec plaisir, avec mon manager, avec l’équipe. Pour moi, c’est très important d’aider les gens aussi. Je pense que c’était une bonne action, mais ce n’est pas seulement l’Italie, vous savez, c’était le premier pays à être gravement affecté, et maintenant, cela s’est propagé partout : aux Etats-Unis, la situation est horrible ; à Paris, en France… Vous savez, je pense qu’on a encore un long chemin à parcourir avant d’éradiquer la pandémie. Il faut rester fort »